Jerusalem (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon reist angesichts der Gewaltwelle in Israel und den besetzen Palästinensergebieten in die Region. "Er wird heute zu einem zweitägigen Besuch in Israel und Palästina eintreffen", sagte ein UN-Vertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Einzelheiten zum Reiseprogramm Bans nannte er nicht.

