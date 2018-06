New York (AFP) Der Versandhandelsriese Amazon will für sein Weihnachtsgeschäft in den USA 100.000 Saisonkräfte anstellen. Das teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) mit. Amazon beschäftigt nach eigenen Angaben 90.000 Vollzeitkräfte in seinen mehr als 50 Kundenservice-Zentren und 20 Logistikzentren. Mitte September hatte der Onlinehändler angekündigt, in Deutschland 10.000 Mitarbeiter befristet für das Weihnachtsgeschäft einzustellen.

