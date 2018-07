Los Angeles (AFP) "Star Wars"-Fans in aller Welt fiebern dem neuen Teil der legendären Science-Fiction-Filmreihe entgegen: Websites von Kinoketten brachen am Montag unter dem Ansturm beim Ticket-Vorverkauf zusammen, der Trailer für "Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht" wurde im Internet millionenfach angeklickt und kommentiert. Der Streifen, in dem auch die Urbesetzung um "Han Solo" Harrison Ford, "Luke Skywalker" Mark Hamill und "Princess Leia" Carrie Fischer mitspielt, feiert Mitte Dezember Premiere.

