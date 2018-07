New York (AFP) Wegen Verstößen gegen US-Sanktionen wird die französische Bank Crédit Agricole in den USA offenbar 800 Millionen Dollar (706 Millionen Euro) Strafe zahlen. Die Bank habe die Zahlung wegen Verstößen gegen die US-Embargos gegen den Iran und den Sudan akzeptiert, verlautete am Montag aus informierten Kreisen. Der Vergleich wurde demnach mit dem US-Justizministerium, dem Finanzministerium, der Notenbank Fed und der New Yorker Finanzaufsicht DFS vereinbart und soll noch in dieser Woche öffentlich gemacht werden.

