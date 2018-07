Washington (AFP) Die USA und Russland haben eine Vereinbarung zur Vermeidung von Zwischenfällen bei den Luftangriffen in Syrien unterzeichnet. Die Vereinbarung sei mit den Unterschriften am Dienstag in Kraft getreten, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Der stellvertretende russische Verteidigungsminister Anatoli Antonow sagte laut der russischen Nachrichtenagentur Ria-Nowosti, dass die Übereinkunft eine "Reihe von Regeln" enthalte, um zu verhindern, dass sich Kampfflugzeuge beider Länder im syrischen Luftraum in die Quere kommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.