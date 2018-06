Los Angeles (AFP) In der Western-Stadt Tombstone im US-Bundesstaat Arizona haben Schauspieler eine Schießerei nachgestellt - und statt Platzpatronen echte Munition benutzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden zwei Menschen verletzt. Einer der Schauspieler habe am Sonntag vor den Augen von tausend Touristen einen anderen Schauspieler niedergeschossen, erklärte Bezirkspolizeichef Bob Randall. Der Mann wurde demnach in der Leistengegend getroffen und musste operiert werden.

