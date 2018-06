Hannover (dpa) - Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Stephan Weil besucht am Mittwoch das Stammwerk des Autobauers in Wolfsburg. In Begleitung des neuen VW-Chefs Matthias Müller und von Konzernbetriebschef Bernd Osterloh will der SPD-Politiker Gespräche mit Mitarbeitern der Golf-Produktion führen. Die Vorzeichen für seinen Auftritt sind düster. Der Abgas-Skandal hat nicht nur die VW-Belegschaft, sondern auch Millionen Kunden verunsichert. In der VW-Heimat Niedersachsen und auch an anderen Volkswagen-Standorten sorgen sich Städte um ihre Steuereinnahmen.

