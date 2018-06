Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich vor möglichen neuen Aussagen zur Geldpolitik in der Eurozone mutig gezeigt. Der deutsche Leitindex Dax beendete den Handel mit einem Plus von 0,89 Prozent bei 10 238 Punkten. Der Kurs des Euro gab nach: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1354 US-Dollar fest.

