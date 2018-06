München (AFP) Der bayerischen Polizei ist nach Angaben von Landes-Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ein empfindlicher Schlag gegen die rechtsextreme Szene gelungen. Bei einer Razzia in Ober- und Mittelfranken seien am Mittwoch drei Menschen festgenommen worden, teilte Herrmanns Ministerium in München mit. Außerdem sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. Herrmann wollte im Laufe des Tages weitere Details bekannt geben.

