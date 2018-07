Wolfsburg (AFP) Im Skandal um manipulierte Abgaswerte hat Volkswagen den Verkauf von Lagerfahrzeugen gestoppt, die von der Affäre betroffen sind. Es handle sich um eine "sehr begrenzte Anzahl" und betreffe Händler in der Europäischen Union, sagte ein VW-Sprecher am Mittwoch in Wolfsburg. Lagerfahrzeuge sind Neuwagen, die noch nicht zugelassen wurden.

