Dubai (AFP) Die Zahl der Toten bei der Massenpanik während der diesjährigen muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Mekka ist auf mehr als 2000 gestiegen. Nach Zahlen aus 34 Ländern kamen bei dem Unglück am 24. September mindestens 2097 Pilger ums Leben und damit fast drei Mal so viele wie offiziell von den Behörden in Saudi-Arabien angegeben. Das Land hatte zwei Tage nach dem Unglück von 769 Toten gesprochen und diese Zahl seither nicht verändert. Saudi-Arabien ist als Hüter der heiligen islamischen Stätten Mekka und Medina für die Organisation der Pilgerfahrt zuständig.

