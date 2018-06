Austin (SID) - Formel-1-Dominator Lewis Hamilton kann schon am kommenden Sonntag in Austin (20.00 Uhr/RTL und Sky) seinen WM-Titel verteidigen. Vor dem 16. von insgesamt 19. Saisonrennen hat der 30-Jährige mit 302 gewonnenen Punkten 66 Zähler Vorsprung auf Ferrari-Star Sebastian Vettel und 73 auf seinen Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg. Nach dem Rennen in Texas braucht Hamilton 75 Punkte Vorsprung auf seine Rivalen, um nach 2008 und 2014 wieder Weltmeister zu werden. Der Brite setzt sich in den USA die Krone auf, wenn ...

- er gewinnt und Vettel nicht über Platz drei hinauskommt

- er Zweiter wird, Vettel höchstens Sechster und Rosberg nur Dritter wird.

- er Dritter wird, Vettel nur Siebter und Rosberg höchstens Vierter.

- er Vierter wird, Vettel höchstens Neunter und Rosberg nur Fünfter.

- er Fünfter wird, Vettel nur Zehnter und Rosberg höchstens Sechster.