Pau (AFP) Fast 800.000 Euro sind einem Rentner in Südfrankreich gestohlen worden, die der Mann zu Hause aufbewahrte - in Blechbüchsen. Im französischen Baskenland wurden nun die frühere Haushälterin des 82-Jährigen sowie vier Verdächtige aus ihrem Umfeld festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Diese hatten in den vergangenen Monaten einen verdächtig verschwenderischen Lebensstil gepflegt.

