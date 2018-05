München (SID) - Der kriselnde Fußball-Zweitligist 1860 München muss bis auf Weiteres auf Trainer Benno Möhlmann verzichten. Der 61-Jährige unterzog sich am Dienstag einer OP an der Gallenblase und wird einer Mitteilung der Löwen zufolge "mindestens bis Ende der Woche stationär behandelt". Im Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth betreuen Möhlmanns Assistenten Sven Kmetsch und Collin Benjamin den Tabellenvorletzten.

Ob Möhlmann beim Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am Dienstag bei Bundesligist FSV Mainz 05 wieder auf der Bank sitzen kann, ist offen. Der Eingriff erfolgte nach Klubangaben im Anschluss an eine Untersuchung am Dienstagmittag und verlief erfolgreich.

"Wir wünschen Benno Möhlmann schnelle, gute Genesung", teilten die Geschäftsführer Noor Basha und Markus Rejek sowie Sportchef Necat Aygün "stellvertretend für die ganze Löwen-Familie" mit. Kmetsch und Benjamin leiteten bereits das Training am Mittwochnachmittag. Möhlmann hatte bei den Löwen erst Anfang Oktober übernommen und seine Premiere am vergangenen Montag 0:1 gegen den Karlsruher SC verloren.