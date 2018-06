London (dpa) – Mesut Özil ließ sich erneut als Torschütze gegen den FC Bayern feiern, Per Mertesacker spendete Manuel Neuer nach dem Schlusspfiff Trost.

Beim Wiedersehen der Weltmeister hatten die deutschen Fußball-Nationalspieler des FC Arsenal beim 2:0 gegen die Bayern das bessere Ende für sich. "Es hat irgendwie alles zusammengepasst, aber Du brauchst so einen Tag, um Bayern zu schlagen. Anders schaffst Du das auch nicht", sagte Kapitän Mertesacker. "Der Sieg hat einen großen Wert für uns."

Anders als bei den Münchnern machte der starke Arsenal-Rückhalt Petr Cech auch keinen Fehler. "Er hat uns im Spiel gehalten. Das Gleiche kann man auf der anderen Seite über Manuel Neuer sagen", lobte Trainer Arsène Wenger beide Schlussmänner.

In der Tabelle der Gruppe F sieht es für die mit zwei überraschenden Pleiten gegen Zagreb und Piräus gestarteten Londoner wieder etwas besser aus. "Wir sind froh über den Dreier. Das Spiel in zwei Wochen in München wird noch interessanter", prognostizierte Mertesacker.

Dort wollen die Londoner um den derzeit starken Özil wieder etwas holen. Drei seiner sechs Champions-League-Tore erzielte der Spielmacher gegen deutsche Teams, zweimal traf er gegen Bayern, einmal gegen den BVB.

