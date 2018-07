Frankfurt/Main (SID) - Das Achtelfinale im DFB-Pokal wird am 1. November in der Sendung Sky90 (ab 19.30) ausgelost. Losfee ist Vanessa Mai, die mit ihrer Band Wolkenfrei der neue Stern am deutschen Schlagerhimmel ist. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock. Das Achtelfinale wird am 15. und 16. Dezember ausgespielt.

Wer die dritte Runde erreicht, entscheidet sich erst kommende Woche in den Zweitrundenspielen am Dienstag und Mittwoch. Dabei empfängt unter anderem Cup-Verteidiger VfL Wolfsburg am Dienstag (20.30 Uhr/ARD und auf Sky) Rekordgewinner Bayern München.