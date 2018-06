Moskau (dpa) - Im Syrien-Konflikt planen die Außenminister der USA und Russlands, John Kerry und Sergej Lawrow, nach Angaben aus Moskau ein Treffen an diesem Freitag in Wien. Das teilte das russische Außenministerium nach einem Telefonat der beiden Chefdiplomaten mit. An den Gesprächen sollen demnach auch die Außenminister der Türkei und Saudi-Arabiens teilnehmen. Lawrow zufolge ist zudem ein Treffen des Nahost-Quartetts zu Beratungen über die Lage im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.