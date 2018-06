Brüssel (dpa) - In der Flüchtlingskrise werden Bundeskanzlerin Angela Merkel und weitere europäische Staats- und Regierungschefs am Sonntag zu einem Spitzentreffen in der Brüsseler EU-Kommission erwartet. Bei der Zusammenkunft solle es um die Westbalkanroute gehen, teilte die EU-Behörde mit. Kroatien und Slowenien sind derzeit mit einem Ansturm Tausender Menschen konfrontiert. Slowenien beschloss in der Nacht zum Mittwoch, Militär an seiner Grenze einzusetzen. In Griechenland kommen immer noch viele Flüchtlinge aus der Türkei an.

