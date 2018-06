Jerusalem (AFP) Die Spannungen im Nahen Osten sind durch eine Holocaust-Äußerung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu noch einmal angeheizt worden. Wenige Stunden vor einem Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in Berlin sagte Netanjahu, Hitler sei durch einen Palästinenser zum Massenmord an den Juden aufgestachelt worden. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon rief beide Konfliktparteien eindringlich zur Deeskalation auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.