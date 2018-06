New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon will den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Mittwoch über seine Bemühungen um ein Ende der Gewalt im Nahen Osten informieren. Ban wolle dringend mit den Ratsmitgliedern sprechen und habe daher um eine Videoschaltung aus Ramallah gebeten, sagten Diplomaten am Dienstag in New York. Die Dringlichkeitssitzung findet demnach hinter verschlossenen Türen statt und soll um 15.00 Uhr (Ortszeit, 21.00 Uhr MESZ) beginnen.

