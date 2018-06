New York (AFP) Sie bevölkern U-Bahnschächte, Abflusskanäle und Parks: Wegen der Rattenplage in New York sind in diesem Jahr schon mehr als 24.000 Mal die Behörden alarmiert worden - ein Rekord im Vergleich zu den Vorjahren. Die Ratten in New York City seien eine "Institution", erklärte Bürgermeister Bill de Blasio am Dienstag. "Aber eine, die wir gerne loswerden würden."

