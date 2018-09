New York (AFP) 30 Millionen Songs über den Wolken: Darauf sollen die Passagiere bestimmter Virgin-America-Flüge zugreifen können. Die US-Fluglinie geht dafür eine Partnerschaft mit Spotify ein, dem Marktführer für Musik-Streamingdienste, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten. Das Angebot gilt für den gesamten Katalog von Spotify - allerdings nur bis Anfang März und auch nur in Maschinen, die mit dem schnellen ViaSat-Internet an Bord ausgestattet sind.

