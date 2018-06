New York (AFP) "Rocky"- und "Rambo"-Darsteller Sylvester Stallone will einen Großteil seiner Kostüme und Requisiten aus seinen Erfolgsfilmen versteigern. 60 der rund tausend Exponate wurden am Dienstag und Mittwoch in New York ausgestellt, darunter die berühmten roten Boxhandschuhe und der Meisterschaftsgürtel aus "Rocky 2". Allein ihren Wert schätzte der Veranstalter Heritage Auctions auf jeweils 500.000 Dollar (rund 425.000 Euro). Versteigert werden sollen die Erinnerungsstücke vom 18. bis 20. Dezember in Los Angeles.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.