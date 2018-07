New York (AFP) Der italienische Sportwagenbauer Ferrari hat einen rasanten Start an der Börse hingelegt. Die am Mittwoch erstmals gehandelten Aktien mit dem vielsagenden Kürzel "RACE" stiegen an der New Yorker Börse NYSE vorübergehend auf 60 Dollar (53 Euro) - ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 52 Dollar. Später pendelte sich der Kurs bei gut 56 Dollar ein. Auf dem Börsenparkett dominierte am Mittwoch die Ferrari-Farbe Rot. Händler trugen rote Hemden und Kappen, auch die Bildschirme waren im Ferrari-Stil eingefärbt.

