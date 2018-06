Washington (AFP) US-Vizepräsident Joe Biden gibt in wenigen Minuten eine Erklärung im Weißen Haus ab. Das Weiße Haus machte die überraschende Ankündigung am Mittwoch, nachdem Spekulationen über eine mögliche Präsidentschaftsbewerbung Bidens in den vergangenen Tagen zugenommen hatten. Den Angaben zufolge wird auch Präsident Barack Obama bei der Erklärung anwesend sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.