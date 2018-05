New York (AFP) Das Internet-Videoportal YouTube hat am Mittwoch ein neues Bezahlabonnement angekündigt: Für 9,99 Dollar (8,80 Euro) im Monat sollen die Videos werbefrei angezeigt werden. Das YouTube Red genannte Angebot, bei dem Videos auch gespeichert und später offline angesehen werden können, startet in den USA am 28. Oktober.

