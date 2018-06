Dallas (SID) - Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben Tu Holloway verpflichtet. Der 26 Jahre alte Amerikaner lief in der vergangenen Saison für Klubs in Mexiko, Venezuela und Puerto Rico auf und erzielte dabei im Schnitt 13,6 Punkte. Holloway ist in Dallas kein Unbekannter: Der Point Guard hatte 2012 in der Perspektivliga "Summer League" für die Mavericks gespielt.