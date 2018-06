Brüssel (AFP) Angesichts anhaltender Gewalt nach der umstrittenen Wiederwahl von Burundis Präsident Pierre Nkurunziza erhöht die EU den Druck auf die Regierung des ostafrikanischen Landes. Wie es aus EU-Kreisen am Donnerstag hieß, wird Brüssel diese offiziell auffordern, Konsultationen über die Lage in dem Land aufzunehmen. Die EU-Entwicklungsminister würden bei ihrem Treffen am Montag ein entsprechendes Schreiben an Nkurunziza billigen. Scheitern die Gespräche, könnte die EU Sanktionen beschließen und Hilfen für das Land streichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.