Berlin (AFP) Die Berliner Landesverbände von SPD, CDU, Linken und Grünen rufen gemeinsam zu Demonstrationen gegen die AfD auf. In Berlin gebe es "keinen Platz für rassistischen Populismus", wie er von der AfD aus politischem Kalkül betrieben werde, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung der vier Parteien. "Wir wenden uns gegen rassistische Aussagen, die Ängste auf dem Rücken notleidender Menschen schüren."

