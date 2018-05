Berlin (AFP) In der Auseinandersetzung um Gemeinschaftsflüge mit der Golf-Airline Etihad kommt Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) der angeschlagenen Fluggesellschaft Airberlin zur Hilfe. Gabriel wandte sich vor einigen Tagen in einem Brief an Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und bat um eine einvernehmliche Lösung, teilte eine Ministeriumssprecherin am Donnerstag in Berlin mit. Dobrindt hält am Verbot zahlreicher Code-Sharing-Verbindungen fest; für Airberlin würde dies Medienberichten zufolge eine Umsatzeinbuße von 140 Millionen Euro pro Jahr bedeuten.

