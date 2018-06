Hamburg (AFP) Flüchtlinge werden nach Informationen der Hamburger Verbraucherzentrale (vzhh) zunehmend Opfer zweifelhafter Angebote und unlauterer Geschäftspraktiken. Es sei in den vergangenen Wochen schon mehrfach über Fälle berichtet worden, in denen Mitarbeiter von Mobilfunkanbietern zumindest versucht hätten, Asylsuchenden "unsinnige und überteuerte Verträge aufzuschwatzen", teilte die vzhh am Donnerstag in der Hansestadt mit. Auch beim Vertrieb von Haftpflichtversicherungen seien schon Sprachbarrieren und Wissenslücken für "dreiste Abzocke" ausgenutzt worden.

