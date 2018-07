Berlin (AFP) Einem Prozess für eine politische Lösung des Syrien-Konflikts steht nach den Worten von US-Außenminister John Kerry allein der syrische Machthaber Baschar al-Assad im Wege. Vor einem Treffen mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Donnerstag in Berlin sagte Kerry, auch der Iran und Russland stimmten zu, dass es in Syrien "keine militärische Lösung" geben könne. "Wir sind uns alle bei einem Grundsatz einig: dass Syrien vereint, säkular, pluralistisch sein sollte."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.