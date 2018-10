Köln (AFP) Die fast genau ein Jahr nach den Kölner Hooligan-Krawallen geplante Kundgebung von Hooligans und Rechtsextremen am Sonntag in Köln beschäftigt weiter die Gerichte. Die Kölner Polizei legte als Ort der zuvor am Hauptbahnhof geplanten Versammlung einen Platz im rechtsrheinischen Stadtteil Deutz fest, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Dagegen reichte der Anmelder der Kundgebung demnach Klage beim Kölner Verwaltungsgericht ein. Wegen der Hooligan-Versammlung und mehreren Gegendemonstrationen richtet sich die Polizei am Sonntag auf einen Großeinsatz ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.