Berlin (AFP) Die bereits von einer Doppelspitze geführten Linken haben die SPD ermuntert, ein solches Modell ebenfalls einzuführen. "Die SPD wagt den Sprung in das 21. Jahrhundert und erwägt künftig eine Doppelspitze mit Beteiligung aus einer Frau und einem Mann", sagte Linken-Chefin Katja Kipping am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. So konsequent, dies auch verbindlich zu machen, sei die SPD allerdings nicht, kritisierte Kipping.

