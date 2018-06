Düsseldorf (AFP) Der Fernbusanbieter Meinfernbus Flixbus will die Verlegung der Fernbushaltestelle aus der Kölner Innenstadt an den Flughafen Köln/Bonn nicht hinnehmen. "Wir werden den juristischen Weg weiter verfolgen", sagte Geschäftsführer André Schwämmlein der "WirtschaftsWoche" laut Vorabbericht am Donnerstag. "Wir lehnen den Zwangshalt am Flughafen aus Sicherheitsbedenken ab." Stattdessen werde nach einem alternativen Halt im Stadtgebiet gesucht. Gespräche mit dem Anbieter einer geeigneten Fläche stünden kurz vor dem Abschluss.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.