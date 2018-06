Karlsruhe (AFP) Die Drogeriemarktkette dm will ab nächstem Jahr in allen Filialen einen Passbildservice anbieten. Die Kunden werden dabei in ihrer Filiale "von eigens geschulten Mitarbeitern fotografiert", teilte das Unternehmen am Donnerstag in Karlsruhe mit. Das Foto werde dann auf die gesetzlichen Anforderungen an genormte biometrische Passfotos geprüft.

