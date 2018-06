Bamberg (AFP) Die Polizei in Bayern hat womöglich einen kurzfristig bevorstehenden Anschlag auf Flüchtlinge verhindert. "Unter Umständen" wollte eine am Mittwoch durch eine Razzia ausgehobene Gruppe Rechtsextremer am 31. Oktober einen Anschlag auf das in Bamberg liegende Abschiebezentrum für Balkan-Flüchtlinge verüben, wie der Bamberger Polizeivizepräsident Werner Mikulasch am Donnerstag vor Journalisten sagte. Die Gruppe sei seit längerem beobachtet worden und "von Monat zu Monat radikaler geworden und gewaltbereiter geworden", sagte Mikulasch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.