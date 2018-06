Berlin (AFP) Die Steuereinnahmen in Deutschland steigen weiter kräftig an. Im September lagen sie um 3,5 Prozent über dem Vorjahresmonat, wie aus dem am Donnerstag vom Bundesfinanzministerium vorgelegten Monatsbericht hervorgeht. Kräftige Zuwächse gab es demnach bei Einkommenssteuer und Körperschaftssteuer. Dies spiegele eine "günstige Gewinnentwicklung der Unternehmen" wider.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.