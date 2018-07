Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat trotz Bedenken wegen Katars Beteiligung am Krieg im Jemen die Lieferung von Kampfpanzern in das Golfemirat genehmigt. Ein Stopp der Verschiffung von vier Leopard-2-Panzern und drei Panzerhaubitzen sei trotz Bedenken, damit eine Kriegspartei zu unterstützen, abgelehnt worden, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" in ihrer Freitagsausgabe unter Berufung auf ein Schreiben des Bundeswirtschaftsministeriums an den Bundestag. Ein Grund sei gewesen, dass der Hersteller andernfalls Schadenersatzforderungen stellen werde.

