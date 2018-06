Luxemburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat die digitale Internetwährung Bitcoin gestärkt. Auf den Umtausch von Bitcoins in Euro oder andere reguläre Währungen wird keine Umsatzsteuer fällig, wie am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. Wie gesetzliche Zahlungsmittel ist ihr Tausch von der Steuerpflicht befreit (Az: C-264/14).

