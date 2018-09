München (dpa) - Die Schulkomödie "Fack Ju Göhte 2" ist der bisher erfolgreichste Film des deutschen Kinojahres. In nur sechs Wochen seit Kinostart brachte er es auf mehr als sieben Millionen Besucher, wie Constantin Film am Donnerstag in München mitteilte.

Der Film stieß laut Media Control Til Schweigers "Honig im Kopf" vom diesjährigen Kino-Thron und ließ auch die kleinen gelben "Minions" hinter sich. Damit ist die Fortsetzung auch kurz davor, den ersten Teil von "Fack Ju Göhte", der 2013 ins Kino kam, zu überholen. Der Film zog nach Media-Control-Angaben knapp 7,4 Millionen Zuschauer vor die großen Leinwände - brauchte dafür allerdings insgesamt 97 Kinowochen.