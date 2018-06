Los Angeles (dpa) - Der Erfinder des Comic-Helden Batman, Bob Kane, ist 17 Jahre nach seinem Tod mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt worden. Am Mittwoch wurde die Plakette in Hollywood - der 2562. Stern auf dem berühmten Bürgersteig - enthüllt.

Kanes Witwe, die Schauspielerin Elizabeth Sanders, der Comic-Zeichner Jim Lee und der Hollywood-Regisseur Zack Snyder waren unter den Gästen. Kane starb 1998 mit 83 Jahren.

Er habe der Welt ein "unglaubliches Geschenk" hinterlassen, sagte Snyder. Mit Batman habe Kane ein Figur geschaffen, die viele Leute in aller Welt berühren würde. Der Cartoon-Held sei ein normaler Mensch, ohne besondere Kräfte. Das mache ihn so beliebt.

Kane hatte den Fledermaus-Mann 1939 geschaffen. Ausgangspunkt der Geschichte war der Junge Bruce Wayne, der den Mord seiner Eltern mit ansehen musste und daraufhin allen Verbrechern Rache schwor. Seine Figur im schwarzen Kostüm mit Umhang wurde durch Comics, Fernsehserien, Filme, Spielzeuge und Computer-Spiele weltbekannt.

Bei der Sternen-Zeremonie am Mittwoch gab es eine weitere Auszeichnung dazu. Das "Guinness Buch der Rekorde" würdigte Batman als Comicbuch-Helden mit den meisten Spielfilmauftritten. Zwischen 1966 und 2012 wurde Batman in acht Live-Action-Verfilmungen von Schauspielern dargestellt.

Zeremonie auf Youtube