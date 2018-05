Rio de Janeiro (SID) - Der beste Fußballer aller Zeiten feiert ein Jubiläum: Edson Arantes do Nascimento, oder auch kurz Pelé genannt, wird am Freitag 75 Jahre alt. Kein Spieler hat jemals eine Epoche so geprägt wie der Brasilianer, der 1958 als 17-Jähriger zwei seiner sechs Turniertore im WM-Finale schoss. Dem ersten WM-Triumph folgten noch weitere 1962 und 1970.

Sein Aufstieg aus armen Verhältnissen erfüllt das Klischee aller Bilderbuchkarrieren. Edson lief schon früh dem Ball hinterher, jubelte im Team seines Vaters Dondinho vor allem Torhüter Bilé zu, dessen Namen der Knirps aber nie richtig aussprach. Fortan neckten sie ihn als Pelé.

1365 Spiele bestritt der FIFA-Jahrhundertfußballer Pelé, er erzielte dabei 1281 Tore. Elfmal wurde er bester Torjäger einer Meisterschaft oder eines Turniers, aber kurioserweise nie bei einer WM. Vor 38 Jahren, am 1. Oktober 1977, trug er im New Yorker Giants Stadium zum letzten Mal das legendäre Trikot mit der Nummer 10.

Vergessen ist er aber bis heute nicht. Pelé reist immer noch ruhelos von Kontinent zu Kontinent, vermarktet von der US-Werbeagentur Legends 10. Er genießt weltweit ein hohes Ansehen. Am Freitag aber legt er eine Pause ein, dann lässt er sich im engsten Familienkreise gebührend feiern.