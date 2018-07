Alkmaar (dpa) - Der FC Augsburg hat in der Europa League nach zwei Niederlagen den ersten Sieg gefeiert. Der Tabellen-Letzte der Fußball-Bundesliga gewann am Donnerstag 1:0 beim AZ Alkmaar in den Niederlanden. Das entscheidende Tor erzielte Ex-Nationalspieler Piotr Trochowski mit einem Freistoß in der 43. Minute. Damit haben die Augsburger in der Europa-League-Gruppe L nun wieder alle Chancen auf ein Weiterkommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.