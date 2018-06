Ingolstadt (SID) - Fußball-Bundesligist FC Ingolstadt bangt vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC um den Einsatz von Kapitän Marvin Matip. Den Abwehrchef der Schanzer plagen Probleme am Mittelfuß. "Wir haben ihn in dieser Woche im Training schonen müssen. Ich hoffe, dass es für Samstag reicht", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl am Donnerstag.

Sicher verzichten muss der Aufsteiger auf Stefan Lex, der wegen einer Zerrung der Syndesmose drei bis vier Wochen ausfällt. Auch Mittelfeldspieler Roger fehlt mit einem Innenbandteilriss am Knie weiterhin.

"Hertha ist eine richtig gute Mannschaft: sehr kompakt, mental stark und mit viel Qualität. Wir wollen versuchen, unangenehm zu sein", sagte Hasenhüttl zum Spiel. Der FCI hatte am vergangenen Wochenende beim 0:1 in Stuttgart seine erste Auswärtsniederlage erlitten.