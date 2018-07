Frankfurt/Main (SID) - In der Debatte über ungeklärte Geldflüsse rund um die Organisation der Fußball-WM 2006 in Deutschland begründet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die ominöse Millionen-Zahlung an die FIFA mit der Sicherung eines erheblichen Organisationszuschusses des Weltverbandes. DFB-Chef Wolfgang Niersbach erklärte am Donnerstag, dass die deutschen WM-Macher 2002 umgerechnet 6,7 Millionen Euro an die FIFA überweisen mussten, um später vom Weltverband umgerechnet 170 Millionen Euro erhalten zu können.

Der frühere adidas-Besitzer Robert Louis-Dreyfus habe dem WM-Organisationskomitee aufgrund noch fehlender Mittel des Gremiums den Betrag vorgestreckt und 2005 auf Umwegen zurückerhalten.