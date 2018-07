München (SID) - Superstar Arjen Robben steht beim FC Bayern vor dem Comeback. "Mir geht es sehr gut. Ich habe mit der Amateurmannschaft trainiert. Für Samstag sieht es gut aus", sagte der 31 Jahre alte Niederländer vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln dem kicker. "Wenn es diese Woche so weitergeht, bin ich wieder fit und kann spielen", fügte er an.

Robben fällt seit Anfang September wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus. Seine Rückkehr war zuletzt verschoben worden, auch beim 0:2 am Dienstag in der Champions League beim FC Arsenal hatte Trainer Pep Guardiola auf ihn verzichtet. Das Risiko sei zu groß gewesen.

Auch Franck Ribéry liegt nach Informationen des Vereins weiter voll im Reha-Plan. Der 32 Jahre alte Franzose hatte laut eines Berichts der Bild-Zeitung am Mittwoch nach 17 Minuten das Lauftraining abgebrochen, absolvierte aber am Donnerstag bereits wieder Steigerungsläufe.

Ribéry fällt seit 11. März wegen einer Knochenhautentzündung am rechten Knöchel aus. Erst vor zwei Wochen war er ins Lauftraining eingestiegen. Zuletzt hatten die Bayern-Verantwortlichen bereits vorsichtigen Optimismus geäußert, was eine Rückkehr von Ribéry ins Teamtraining angeht.

Der lange verletzte Holger Badstuber trainiert nach seinem Sehnenriss dagegen schon wieder mit der Mannschaft. Sebastian Rode und Medhi Benatia absolvieren Laufeinheiten. Mario Götze fällt mit seiner Sehnenverletzung die komplette Vorrunde aus.