Rom (AFP) Die italienische Marine hat bei einem Einsatz im Mittelmeer 17 mutmaßliche Schlepper festgenommen. Die Verdächtigen seien auf einem Fischerboot gewesen, teilte die Marine am Donnerstag mit. Das Fischerboot habe ein zweites Boot im Schlepptau gehabt, das zuvor in "Menschenschmuggel" verwickelt gewesen sei. Zwei Kriegsschiffe hätten die Boote am Mittwochvormittag 90 Seemeilen nordwestlich des libyschen Hafens Derna abgefangen. Die Verdächtigen seien zur Untersuchung im sizilianischen Hafen Augusta an die Behörden übergeben worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.