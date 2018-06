Washington (dpa) - Im Nordirak sind einem Bericht des US-Senders CNN zufolge rund 70 kurdische Geiseln befreit worden. An der Aktion in der Nacht seien neben US-Spezialkräften auch kurdische und irakische Streitkräfte beteiligt gewesen. Ein US-Soldat sei dabei getötet worden, heißt es in dem CNN-Bericht weiter. Der Sender beruft sich auf zwei Mitarbeiter aus US-Behörden, die namentlich nicht genannt werden wollten. Das US-Verteidigungsministerium bestätigte den Bericht zunächst nicht.

