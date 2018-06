Trollhättan (dpa) - Ein vermutlich mit einem Schwert bewaffneter junger Mann hat an einer Schule in Schweden einen Lehrer und einen Schüler erstochen und zwei Menschen lebensgefährlich verletzt. Auch der 21-jährige Täter schwebt nach Angaben eines Krankenhauses noch in Lebensgefahr, nachdem die Polizei ihn mit Schüssen gestoppt hatte. Maskiert, in schwarzer Kleidung und mit einem Schwert bewaffnet habe der Täter die Schule in Trollhättan betreten, sagten Schüler dem schwedischen Fernsehen. Weil der Angriff so kurz vor Halloween passierte, hätten sie zunächst an einen Witz geglaubt.

